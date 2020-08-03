Телеканал «РТР-Беларусь» в ночь на 3 августа показал сокращенную версию передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». На это обратил внимание Telegram-канал «Методичка». Из эфира вырезали часть, в которой гости и ведущий обсуждали задержание «российских боевиков» — россиян, которых Минск считает бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Информацию подтвердил один из участников программы, автор проекта WarGonzo Семен Пегов, его публикацию репостнул Соловьев. Согласно расписанию передачи на двух телеканалах, эфир программы на «РТР-Беларусь» начался на час позже, чем на «России 1». В белорусской версии передачи обсуждать начали ситуацию на Украине.

В передаче для белорусских зрителей не показали часть длительностью около часа, в которой обсуждается задержание бойцов ЧВК Вагнера в Беларуси, а также критикуются действия Минска. Соловьев и участники программы отмечали, что бойцов некорректно называть солдатами и военными, а аргументы чиновников Белоруссии и президента Александра Лукашенко считают неубедительными.

Minval.az