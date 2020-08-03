Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой заявил о пройденном пике заболеваемости коронавирусом в стране, передает kapital.kz.

«Пик прошел, и наша задача — удержать позиции, завоеванные очень тяжелыми испытаниями для всего нашего народа, для всей системы здравоохранения», — сказал министр.

По данным на 3 августа, с начала пандемии в Казахстане было зафиксировано 92 662 случая заражения коронавирусом. При этом 67,4 процента инфицированных уже выздоровели, отметил Цой. «Только за последние сутки 672 человека избавились от недуга, и такие хорошие показатели медленно, но растут», — заключил чиновник.

Ранее в Казахстане сделали первую прививку от коронавируса австралийской вакциной COVAX-19.

В стране действуют жесткие карантинные ограничения, которые были введены в начале июля для борьбы с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Minval.az