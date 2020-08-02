Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал сообщения о своём богатстве бредом, отметив, что нападки на церковь осуществляются для того, чтобы её скомпрометировать.

После богослужения в храме пророка Илии в Москве он заявил, что о патриархе, архиерее, священниках пишут «ужасные вещи», но там «даже капли правды не бывает».

«Всё это направлено на то, чтобы тех, кто правду Божию провозглашает, скомпрометировать так, чтобы народ перестал слушать и доверять», — сказал патриарх (цитата по РИА Новости).

Он также привёл в пример случай, когда один из архиереев попросил у него денег. По словам патриарха Кирилла, архиерей думал, что у него есть $6 млрд.

«Я посмотрел на этого владыку и сказал: «Ты не шутишь?»… Значит, этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил», — заявил он.

Minval.az