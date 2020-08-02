В Беларуси арестовали 33 задержанных ранее наемники российской частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, пишет агентство БЕЛТА.

По его словам, продолжается активная фаза расследования уголовного дела, возбужденного по статье о подготовке массовых беспорядков.

Носкевич отметил, что из телефонов арестованных россиян была получена информация, что они ожидают еще несколько групп «своих коллег» из РФ.

Он добавил, что сейчас правоохранители работают над выявлением вероятных вновь прибывших в Беларусь – в дежурные части органов внутренних дел поступает различная информация и подозрительных людях. Пока никто дополнительно не задерживался, сказал Носкевич.

Minval.az