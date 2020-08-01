Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью «Газете.ру» рассказал о козыре, который докажет невиновность подзащитного в гибели водителя Сергея Захарова.

Однако, по его словам, он выдаст козырь не сразу. При этом он заявил, что не намерен заниматься фальсификацией. «Там как минимум везде были камеры», — пояснил Пашаев.

Он также рассказал, что общался с родственниками погибшего водителя. «Складывается такое ощущение, что они как будто богу молились, чтобы его не стало», — сказал адвокат.

Он пояснил, что раньше с Захаровым никто не общался. Более того, когда он скончался, его родственникам звонили, а они «находили море отговорок», чтобы не приехать. «Но только включились телеканалы и начали предлагать деньги — сразу, ой, боже мой», — отметил Пашаев.

Кроме того, адвокат заявил, что дело Ефремова стало самым простым в его практике. «Просто его раздули так, будто это дело века решается… Поверьте — тут все закончится очень легко», — заметил он.

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