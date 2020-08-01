Футболисты «Арсенала» уронили кубок Англии во время празднования победы над «Челси».

Форвард и капитан лондонской команды Пьер-Эмерик Обамеянг выпустил из рук трофей, кубок упал, от него отвалилась нижняя часть. Похоже, это было изначально запланировано.

Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу «канониров». «Челси» открыл счёт на 5-й минуте матча. На 28-й минуте Обамеянг реализовал пенальти и сравнял счёт. На 67-й минуте Николя Пепе подхватил мяч, отпасовал в штрафную, где Обамеянг разделался с защитником и перекинул вратаря, оформив дубль.

«Арсенал» в 14-й раз завоевал Кубок Англии. «Челси» побеждал в турнире восемь раз и ещё шесть раз проигрывал в финалах.

Minval.az