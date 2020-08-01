Директор Службы внешней разведки (СВР) России ответил на задержание россиян в Беларуси. Об этом пишет РИА Новости.

Он выразил надежду, что Москва и Минск преодолеют инцидент в интересах развития братских отношений между государствами и народами. Он также выразил сожаление, что в Европе политические элиты квалифицируют произошедшее как срежиссированную акцию.

Беларусь 29 июля 2020 года задержала 33 гражданина России, которых в Минске считают наемниками. Их обвинили в подготовке теракта и организации массовых беспорядков в преддверии президентских выборов в республике. Задержанных связывают с делом в отношении несостоявшегося кандидата на пост главы государства Сергея Тихановского.

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