В нескольких крупных российских городах днем 1 августа состоялись акции солидарности с протестующими в Хабаровске.

В Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка», около сотни человек прошли по Невскому проспекту. Они держали в руках воздушные шарики и скандировали «Хабаровск!». Полиция перекрыла им дорогу, после чего как минимум десятерых активистов задержали, остальные рассеялись по близлежащим улицам.

В Москве несколько человек собрались в Новопушкинском сквере. Полиция практически сразу начала жесткие задержания, передает телеграм-канал «Avtozak Live».

Акции и пикеты также прошли во Владивостоке, Казани, Екатеринбурге, Челябинске, Краснодаре и других городах — на каждую из них собралось по несколько десятков человек, отдельных активистов задерживали, пишет «Медуза». Наиболее многочисленная акция была в Иркутске — там 170 человек прошли небольшим шествием, после чего провели митинг; полиция им не препятствовала.

Minval.az