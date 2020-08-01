В России могут начать испытания еще двух вакцин от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

«Сейчас готовится пакет документов для процедуры регистрации. Еще одна вакцина проходит клинические исследования, ожидаем еще не менее двух заявлений в ближайшие полтора-два месяца для разрешения проведения клинических исследований», — уточнил он.

В целом широкое применение вакцины от коронавируса планируют начать в октябре. Ранее стало известно, что испытания вакцины завершены. Сейчас оформляются документы для регистрации лекарства.

Minval.az