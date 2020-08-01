Россия в субботу возобновляет полеты за рубеж после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса.

C 1 августа можно будет улететь в Великобританию и Турцию, а в Танзанию, которая также в списке разрешенных для вылета стран, пока рейсов нет.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений, включая вывозные рейсы из-за рубежа. За этот период авиаперевозки значительно снизились — особенно международные. Например, в июне на международных рейсах было перевезено 40,3 тысячи человек — 0,7% от уровня прошлого года, передает ТАСС.

Minval.az