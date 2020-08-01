Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил о «закомплексованности» Украины в эфире местного телеканала «Шант». Об этом сообщает РИА Новости.

«У Украины будто есть закомплексованность при восприятии сути нагорно-карабахского конфликта, понимания тех серьезнейших угроз, с которыми сталкивается народ Карабаха», — отметил Мнацаканян.

Министр страны-оккупанта также заявил о закомплексованности украинской стороны «при дифференцировании и оценке конфликтов по их значимости, сущности, истории».

Мнацаканян добавил, что Ереван «уже два года ведет последовательную работу с Киевом» и доводит до сведения украинский властей позицию армянской стороны. По его словам, Армения продолжит диалог с Украиной, однако будет считать неприемлемыми позиции, которые оторваны от действительности и основаны на «таких всеобщих подходах».

12 июля на границе Армении и Азербайджана в результате провокации армянской стороны начались бои. На следующий день МИД Украины заявил о глубокой обеспокоенности происходящим. Киев подчеркнул, что выступает за политическое урегулирование ситуации на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики. После этого украинского посла вызвали в МИД Армении, а здание посольства в Ереване митингующие забросали борщом.

Minval.az