Киев подаст в международные суды на Тегеран в случае безуспешных переговоров о компенсации за сбитый в январе под Тегераном Boeing «Международных авиалиний Украины», заявил на брифинге в пятницу глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Безусловно, если переговоры с Ираном будут безуспешными, то мы пойдем в международные суды, и я абсолютно не сомневаюсь в том, что мы привлечем Иран к ответственности и Иран выплатит все необходимые компенсации. Но это план «Б», а план «А» — это переговоры с Ираном о решении всех вопросов и выплате компенсаций», — сказал Кулеба.

Он отметил, что стороны договорились о следующем раунде переговоров.

«По результатам вчерашних с Ираном переговоров и по результатам утренней встречи я настроен осторожно оптимистично», — сказал министр, отметив, что увидел настрой Ирана на предметный разговор. Кулеба добавил, что Киев готов к любому развитию событий.

Minval.az