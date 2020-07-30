Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с представителем конгресса азербайджанцев Молдовы Фейрузом Исаевым и представителем армянской общины страны Геннадием Бабаяном.

Как сообщил сам Додон на своей странице в Facebook, в беседе приняли участие советник президента по межэтническим отношениям Сергей Мишин и генеральный директор Агентства межэтнических отношений Елена Белякова.

В ходе встречи собеседники подчеркнули, что Молдова – общий мирный дом для всех народов, которые ценят гостеприимство и доброжелательность молдавского народа. В этом контексте стороны договорились в будущем прилагать все усилия для того, чтобы избегать конфликтных ситуаций.

«Со своей стороны стороны я отметил, что Республика Молдова – нейтральное полиэтническое государство, а руководство страны выступает за сохранение межнационального мира и согласия в нашем обществе, где все граждане составляют единый народ», — отметил Додон.

Minval.az