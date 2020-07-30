Армения запретила участие турецких военных в инспекционных миссиях на армянской территории в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе и Венской конвенции. Об этом говорится в ноте, распространенной постоянной миссией Армении в ОБСЕ 29 июля, сообщает пресс-служба МИД Армении.

«Любой инспекционный визит в Армению, осуществленный из Турции, которая открыто поддерживает военные действия Азербайджана против Армении и выступает с беспрецедентными угрозами, в частности, начиная с 12 июля, негативно отразится на интересах безопасности Армении и ее населения», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны-оккупанта.

Minval.az