Власти Беларуси допустили ограничение интернета в стране после задержания 33 бойцов ЧВК Вагнера. Об этом сообщил кандидат в президенты Андрей Дмитриев, передает «Наша Нiва».

Он рассказал, как прошла в ЦИК встреча кандидатов с госсекретарем Совбеза Андреем Равковым. Так, Равков заявил, что боевики прибыли в Беларусь «делать революцию» и угрожают безопасности «массовых мероприятий».

По словам Дмитриева, он спросил, возможно ли отключение интернета 9 августа, в день президентских выборов. Равков ответил, что если будет опасность, то не исключено полное отключение интернета.

Еще один кандидат в президенты Сергей Черечень рассказал, что, по данным Совбеза, в Беларусь могут прибыть из России группировки для провокаций.

29 июля в Беларуси были задержаны 33 человека, которых назвали российскими наемниками. Они прибыли в республику, чтобы дестабилизировать ситуацию в преддверии президентских выборов. Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.

Minval.az