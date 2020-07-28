В деревне Гремучая Падь в Красноярском крае десятилетний мальчик спас себя и мать из тонущего автомобиля. Об этом сообщил телеканал ТВК.

Автомобиль Mazda Familia занесло на узкой дороге, и он вылетел в пруд. За рулем была 38-летняя женщина, а на заднем сиденье — ее сын, пристегнутый ремнем безопасности.

Мать мальчика рассказала, что впала в ступор, когда поняла, что двери заблокированы. Ребенок сориентировался и открыл заднюю дверь, выбрался из тонущего автомобиля, а затем помог выбраться матери. Они добрались до берега, а автомобиль ушел на дно водоема, на глубину приблизительно пять метров.

Мальчик сказал, что не считает себя героем. По его словам, он «просто спасал маму». Женщина добавила, что мальчика никто не учил плавать, и он никогда не оказывался в подобных ситуациях. Как пишет ТВК, семья прошла пешком около четырех километров до ближайшей деревни, так как никто из проезжающих водителей не остановился, а их телефоны утонули.

Minval.az