Более 5 тысяч военнослужащих Южного военного округа приступили к двусторонним батальонным тактическим учениям одновременно на территории пяти регионов Северного Кавказа и Южного Кавказа.

Маневры в рамках подготовки к масштабным учениям «Кавказ-2020» проходят в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на военных базах ЮВО в аннексированной Абхазии и Южной Осетии.

«Батальонные тактические группы мотострелковых, танковых и артиллерийских воинских частей совершили марши комбинированным способом на общевойсковые полигоны, где выполнят учебные задачи с проведением боевых стрельб», — говорится в сообщении.

Огневую поддержку и оперативную доставку личного состава боевых групп тактического воздушного десанта обеспечивают самолеты и вертолеты объединения ВВС и ПВО округа, передает РИА Новости.

На этапах боевой стрельбы будут задействованы артиллерийские дивизионы и батареи реактивных систем залпового огня «Торнадо», «Град», самоходных установок «Мста-С», «Гвоздика», «Акация». В составе разведывательных огневых комплексов — танки Т-72Б3, Т-90 и боевые машины пехоты БМП-3.

«Батальонные тактические учения, а также ряд специальных учений являются основой подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020», — приводятся слова командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

Он поставил задачу региональному центру управления обеспечить видеоконтроль со всех мест проведения учений в режиме реального времени.

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