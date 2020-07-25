«Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза обсудил возможность военного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Корень проблемы это Нагорный Карабах. Он был захвачен Арменией сразу после распада СССР, опираясь на армянскую общину Нагорного Карабаха, которая составляла большинство».

Об этом на своей странице в Facebook упомянул политолог, соучредитель и генеральный директор ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков.

«Азербайджанская община Нагорного Карабаха была вынуждена бежать из региона, опасаясь за свою жизнь после массовой гибели мирных азербайджанцев в Ходжалы. Армения в 1992 году оказались сильнее Азербайджана в военном отношении, так как смогла захватить ресурсы Советской армии. Кроме Нагорного Карабаха, Армения захватила и 7 районов вокруг Нагорного Карабаха, прежде всего между Нагорным Карабахом и Арменией. Эти 7 районов стоят пустыми и держутся для обмена», — отметил он.

Сейчас соотношении сил за 25 лет изменилось в пользу Азербайджана, который превосходит Армению и по экономике, и по населению, и по вооружению. Азербайджан требует изменить положение. Он опирается на 4 резолюции ООН, и на официальную позицию России, США, ЕС, и остальных стран, — все они признают Нагорный Карабах частью Азербайджана. Уже 25 лет идут переговоры, но ситуация не сдвинулась с мертвой точки.

«При посредничестве России разработан большой компромисс — так называемая Казанская формула. По ней Армения передает Азербайджану 5 или 7 районов вокруг Нагорного Карабаха, в обмен на снятие экономической блокады и 2 коридора для связи Нагорного Карабаха и Армении. Остальные решения остаются на потом.

Президенты Армении и Азербайджана подписали эту формулу, но окончательное решение принять опасаются, — из-за своих радикалов. Особенно опасается армянский лидер, — потому что у него больше противников вооруженных ультрарадикалов. Москва занимает нейтральную позицию, но требует выполнять соглашение», — отметил Марков.



Minval.az