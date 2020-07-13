Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что правительственная комиссия во вторник примет решение о продлении карантина еще на две недели.

«В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлён ещё на две недели. Завтра правительственная комиссия примет решение», — написал Токаев в твиттере.

«Карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии соблюдения ими строгих мер самозащиты», — подчеркнул президент.

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлён ещё на две недели. Завтра правительственная комиссия примет решение. Карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии соблюдения ими строгих мер самозащиты. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) July 13, 2020

Minval.az