В Екатеринбурге на 85-м году умер турист Михаил Шаравин, который вместе с Борисом Слобцовым первым обнаружил палатку пропавшей группы Дятлова. Об этом сообщает интернет-портал Ura.ru со ссылкой на Фонд памяти группы Дятлова.

Простились с Шаравиным 8 июля, уточнил руководитель фонда Юрий Кунцевич. Церемония состоялась в траурном зале ГКБ № 23. Из-за коронавируса количество присутствующих было ограничено. Где был похоронен Шаравин, его родственники пока не сообщили фонду.

Михаил Шаравин принимал участие в поисках группы Дятлова с 26 февраля по 4 марта 1959 года. Он вместе со Слоцовым первым нашел палатку туристов, погибших на склоне горы Холатчахль. Также при участии Шаравина были обнаружены первые пять тел погибших лыжников.

Шаравин считал, что группа Дятлова погибла в результате испытания военного оружия.

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