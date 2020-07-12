Больше всего средств в качестве моральной компенсации с Михаила Ефремова хочет взыскать сын погибшего Сергея Захарова. Его часть в общем иске составляет 20 миллионов рублей. Остальные же 20 миллионов якобы поделены на остальных членов семьи, пишет «Московский комсомолец».

Информация о том, что семья погибшего через суд хочет взыскать с актёра 40 миллионов рублей, появилась накануне, напоминает «Лайф». Об этом рассказал адвокат Ефремова. Позже эти данные опроверг юрист потерпевшей стороны, но сегодня информацию подтвердил другой адвокат артиста.

— Я связалась с коллегой, и тот, сославшись на источник в близком окружении семьи, подтвердил, что речь идёт о сумме около 40 миллионов, — рассказала журналистам Елизавета Шаргородская.

Minval.az