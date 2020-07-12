Миллиардер Олег Тиньков рассказал в соцсети «Инстаграм», как перенес трансплантацию костного мозга: «У меня все хорошо, сегодня прошёл в коридоре 2 км, но понимаю, что впереди ещё долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди».

Также Тиньков рассказал, как проходила процедура пересадки костного мозга: «Это всего лишь переливание крови как на фото. Это не череп распиливают и не позвоночник разрезают. Смотри на фото — это и есть пакетик КМ».

Предприниматель призвал людей становиться донорами, чтобы спасать жизни.

Minval.az