Президент России Владимир Путин заявил, что прислушивается к критике в свой адрес.

«Я вообще, как это ни покажется странным, считаю своей обязанностью прислушиваться к тому, что декларируется или предлагается, — сказал президент в интервью телеканалу «Россия 1», добавив, что это касается тех случаев, когда «что-то предлагается вообще, кроме самой критики».

Подвергать критике ради критики — «это просто неинтересно», заметил Путин.

При этом глава государства, по его словам, «с удовольствием прислушивается» к интересным предложениям. Это не значит, что все они будут реализованы, отметил он. Но Путин назвал полезным для себя «знать всю палитру мнений, оценок, предложений».

Minval.az