В украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» призвали президента Владимира Зеленского извиниться перед народом за невыполненные предвыборные обещания и покинуть должность. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте телеканала NewsOne.

Члены фракции обвиняют главу государства в том, что он не смог выполнить одно свое важное обещание — наладить мирную жизнь в Донбассе и урегулировать конфликт. За год политик так и не справился и не выполнил обещание, поэтому украинские депутаты хотят отставки Зеленского. Кроме того, они полагают, что политика президента идет вразрез с интересами украинцев.

«Обанкротившаяся, недоговороспособная, продолжающая политику режима Порошенко и теряющая доверие граждан власть должна уйти в отставку!» — призвали в партии.

В «Оппозиционной платформе — за жизнь» уверены, что предотвратить жертвы и угрозу новой волны эскалации в зоне конфликта поможет новый курс. Для этого предлагается «выгнать адептов [экс-президента Петра] Порошенко из всех переговорных форматов или поменять власть, ведущую страну к катастрофе».

Minval.az