Открытые водоёмы не могут являться источником передачи коронавирусной инфекции COVID-19 из-за воздействия на воду большого количества солнечных лучей, сообщил Роспотребнадзор.

«Открытые водоёмы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре заверили, что данных о возможности распространения коронавируса через воду нет.

В то же время в ведомстве напомнили о риске инфицирования в воде ротавирусом, гепатитом, дизентерией и рядом других инфекций.

В связи с этим там предупредили о необходимости тщательного выбора места купания и призвали не плавать при симптомах ОРВИ, наличии ран и ссадин на коже, не глотать воду из водоёма, а после купания ополоснуться чистой водой и затем принять душ с мылом и мочалкой.

Minval.az