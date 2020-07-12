Первый глава независимой Беларуси, председатель Верховного совета республики в 1991-1994 годах Станислав Шушкевич, прокомментировал последние события в Беларуси.

«Это не избирательная кампания, это мерзкие проделки Лукашенко, который потерял всякую популярность и заслужил звание «3 процентов». Лукашенко идет ва-банк, использует дефекты нашего законодательства, чтобы обеспечить свое псевдоизбрание», – цитирует его РБК-Украина.

«Вы, украинцы, понесли большие жертвы, но отстояли великое право – избирать себе власть», – заключил Шушкевич.

Minval.az