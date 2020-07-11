Бакинское транспортное агентство (BNA) направит свыше 2,1 млн манатов на оплату консультаций и аудит по вопросам управления парковочными местами. Согласно данным сайта www.tender.gov.az, BNA заключило соответствующий контракт с ООО «Alpina Parking Consulting». Стоимость данного договора составляет 2 млн 124,4 тыс. манатов.

Пресс-секретарь BNA Маис Агаев считает, что «в последние дни в социальных сетях распространяется различная информация в связи с тем, что ООО Alpina Parking Consulting является победителем тендера, проведенного BNA. Эта необоснованная информация вызывает определенное замешательство среди граждан».

«Я хочу обратить внимание на несколько моментов. Правильное управление системой парковки, которая является важным компонентом городского транспорта, предотвращает хаос на дорогах и делает улицы более удобными и безопасными.

Правильное управление оказывает поддержку местным владельцам бизнеса, жителям в эффективном использовании территории города, повышает интерес к использованию общественного транспорта. А самое главное, это еще больше повышает привлекательность парковки для инвестиций.

Изучение международного опыта важно для организации правильного и прозрачного управления в этой области. В этом смысле полезно сотрудничество с международными консалтинговыми компаниями, имеющими большой опыт, среди которых можно указать и компанию Alpina. Достаточно потратить немного времени и изучить интернет-ресурсы, чтобы получить полную информацию о компании.

Компания Alpina Parking Consulting является важным компонентом группы компаний Alpina, созданной в 1997 году. Компания имеет опыт и лицензии на оказание консультационных услуг в области парковки, а также концептуальных и управленческих услуг», — сказал он.

Minval.az