Жители городов Хабаровского края России устроили акции в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств. «Штаб Навального в Хабаровске» сообщил, что в городе на шествие вышли несколько тысяч человек — это самый массовый митинг в истории Хабаровска.

В Хабаровске люди через забор прорвались на площадь Ленина, а затем пришли к зданию краевого правительства. Они требовали судить Фургала в Хабаровске, а не в Москве, и скандировали лозунги: «Это наш край», «Путина на мыло», «Мы здесь власть», «Свободу Фургалу» и «Путина — в отставку!».

Полиция в митинг не вмешивалась. Около 15:40 (7:40 по Баку) акция завершилась.

Minval.az