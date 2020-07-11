Под председательством премьер-министра страны-оккупанта Армении Никола Пашиняна в Иреване в пятницу прошло заседание Совета безопасности. В ходе заседания был обсужден вопрос об утверждении Стратегии национальной безопасности, в которой особое внимание уделено карабахскому вопросу.

В Стратегии национальной безопасности говорится, что «применение силы» со стороны Азербайджана в контексте урегулирования нагорно-карабахского конфликта является «основной угрозой безопасности Армении».

Армения, как «гарант безопасности» марионеточного режима в Ханкенди, содействует самопровозглашенным властям Карабаха «в деле защиты» от «военной агрессии» Азербайджана.

Страна-оккупант, как утверждается в документе, якобы привержена мирному процессу урегулирования под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Мы продолжим поддерживать реализацию права на самоопределение народа Карабаха без ограничений и принуждения. В процессе урегулирования конфликта и в последующем за урегулированием этапе обеспечение безопасности карабахских армян является приоритетным условием и не подлежит уступке. Карабах должен иметь необходимые оборонные линии для обеспечения безопасности и надежную, безопасную, диверсифицированную систему взаимной связи с внешним миром, в том числе, Арменией», — отмечается в документе.

Далее в документе говорится, что признанное сопредседателями Минской группы ОБСЕ и всеми странами ОБСЕ право на самоопределение в качестве одного из основополагающих принципов урегулирования конфликта является основой для полноценного участия «властей» Карабаха во всех этапах переговоров.

В документе особое внимание уделено военно-политическому содействию Турции Азербайджану. В Иреване считают, что это «усиливает притязания» Азербайджана решить конфликт военным путем. Особенно страну-оккупанта беспокоит готовность Турции «завуалированного или открытого вмешательства» в случае развязывания Азербайджаном боевых действий.

В Иреване утверждают, что «применение силы» Турцией против соседних стран «угрожает стабильности более широкого региона и делает непредсказуемым его возможные действия против Армении». Турция перестанет быть угрозой безопасности Армении только в том случае, когда пересмотрит свою «недружественную политику» в отношении Армении, сказано в документе.

Minval.az