Россия и Китай в Совете Безопасности ООН в очередной раз наложили вето на резолюцию о продлении оказания гуманитарной помощи населению Сирии через Турцию. За компромиссный проект резолюции, подготовленный Германией и Бельгией, проголосовали 13 из 15 членов Совбеза ООН, сообщает DW.

Таким образом Москва и Пекин второй раз за последние три дня блокируют соответствующее решение. Если членам Совбеза не удастся договориться до истечения дня, то с 11 июля поставки гуманитарной помощи в Сирию через Турцию прекратятся.

В первом германско-бельгийском проекте резолюции предлагалось продлить использование для поставок гумпомощи двух КПП на турецко-сирийской границе сроком на год. Отклонив его вместе с КНР, Россия внесла свой проект, в котором предложила оставить открытым для поставок помощи в Сирию лишь один КПП на турецкой границе сроком на полгода. Его поддержали лишь две из 15 стран-членов Совбеза.

Россия и Китай, поддерживающие президента Сирии Башара Асада, хотят оставить для поставок помощи в северо-западный регион Сирии, находящийся под контролем джихадистов и оппозиции, лишь один КПП, ссылаясь на то, что их теперь легче организовать с территории самой Сирии.

В третьем, нынешнем проекте Германия и Бельгия пошли на уступки России, согласившись продлить действие гуманитарной программы лишь на полгода, однако настаивали на сохранении обоих КПП.

Minval.az