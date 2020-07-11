Сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович назвал еще одно нарушенное обещание президент Украины Владимира Зеленского в эфире канала «112 Украина».

Рабинович отметил, что Зеленский обещал не пользоваться государственными резиденциями, однако отправился на дачу в Конча-Заспу (пригород Киева). «Он заявлял, что никогда не будет жить на этих дачах, а там будут жить дети — все это было. Когда период романтической юности закончился, он понял, что на даче лучше будет жить он — это намного лучше, чем дети», — заявил политик.

Minval.az