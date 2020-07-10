Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в диалоге с другими странами должна вести диалог уважительно и исключительно в вежливом тоне. Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

«Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва и они бегают и ей размахивают. Да ещё и всех поносят разными неудобоваримыми выражениями», — сказал Путин.

Он добавил, что, несмотря на это, противостояние на международной экономической арене с между государствами все еще продолжается, и России приходится участвовать в нем.

Minval.az