На онлайн-аукционе продали шашку первого президента России Бориса Ельцина, которую ему в 1992 году подарил бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, пишет «Комсомольская правда».

Подарок экс-президента Казахстана российскому коллеги спустили с молотка за 190 тысяч рублей. Имена автора лота и покупателя не разглашаются.

В ножнах шашки есть надпись: «Президенту России Борису Николаевичу Ельцину от Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 12.06.92 г.». То есть подарок был сделан ко Дню независимости России (Дню России).

Отмечается, что шашка с темляком была создана в том же году по образцу холодного оружия 1940-х годов.

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