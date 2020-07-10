Решение Госсовета Турции вернуть храму Святой Софии статус мечети может усилить раскол между мусульманским и христианским населением в регионе и привести к протестам.

Об этом заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Превращение храма в мечеть внесёт ещё больший раскол между мусульманским населением и христианским духовенством. Это — плохое решение. Так может дойти и до того, что Храм Гроба Господня передадут представителям другой конфессии. Это ухудшает ситуацию в мире в целом и может вызвать массовые протесты среди христианского населения», — сказал Джабаров.

По его словам, комментировать решение Госсовета тяжело, поскольку и представители Госдумы, и христианской общественности обращались к властям Турции с просьбой не менять статус Святой Софии.

«Эта святыня очень дорога. Чего добиваются таким решением — непонятно. Разве оно примиряет христиан и мусульман, если храм превращают в мечеть? Если есть необходимость в мечети, то можно построить новую», — заключил он.

Minval.az