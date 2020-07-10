В Москве адвокаты по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади с участием актера Михаила Ефремова наказаны за нарушение этики. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает Федеральная палата адвокатов России.

По данным палаты, Эльман Пашаев и Александр Добровинский, представляющие стороны по резонансному уголовному делу, привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики. В отношении обоих защитников возбуждены дисциплинарные дела в соответствии с нормами закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации».

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