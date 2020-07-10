Министры и руководители регионов в Казахстане должны забыть об отпусках и отдыхе и сосредоточиться на решении возникших из-за пандемии и снижения цен на нефть проблем.

Об этом заявил в пятницу президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства в режиме видео-конференц-связи.

«Мы находимся в критической фазе социально-экономического развития. Нужны умелые, самоотверженные действия правительства и акимов (глав администраций регионов) по выходу из кризиса, который будет только обостряться. Это прогноз по мировой экономике, а Казахстан является ее частью», — цитирует главу государства его пресс-служба в Twitter.

«Будь это министры, акимы, сотрудники аппарата президента — никаких отпусков, потому что ситуация чрезвычайная. Забудьте такие слова, как отпуск, отдых и так далее», — предупредил Токаев.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что для Казахстана кризис крайне опасен в силу сырьевого характера экономики. «Нам нужен новый курс со всеми его атрибутами», — пояснил президент.

В этой связи он заявил, что нельзя распылять средства и силы на сомнительные стратегии и программы. «Настало время структурных реформ с целью повышения эффективности и конкурентоспособности национальной экономики. Особого внимания заслуживают здравоохранение, образование, низкоуглеродные технологии, НИОКР, экология», — пояснил Токаев.

Minval.az