Госдепартамент США намерен нанять специалиста, который поможет правительству Армении бороться с коррупцией. Ему предстоит сотрудничать с Министерством юстиции республики и способствовать продвижению реформ, передает RT.

«Советник будет оказывать поддержку правительству Армении в создании новых антикоррупционных органов и повышении их эффективности (в том числе находящегося в процессе образования антикоррупционного комитета Армении). Эти учреждения будут расследовать случаи коррупции и привлекать коррупционеров к ответственности», — говорится в документе.

Помимо этого, специалист должен консультировать власти Армении по вопросам разработки и реализации реформ в правоохранительной сфере. Ему предстоит взаимодействовать с Минюстом и другими органами правопорядка.

«Проводить подготовку, обучение, а также предоставлять другую техническую поддержку Министерству юстиции, антикоррупционному комитету Армении (когда он будет создан) и другим соответствующим институтам уголовного правосудия по широкому спектру вопросов, при этом уделяя первостепенное внимание борьбе с коррупцией на высоком уровне», — сообщают в Госдепартаменте США.

Советник также займётся организацией учебных поездок, тренингов для следователей и управлением финансируемыми Вашингтоном проектами.

Как подчёркивают в ведомстве, претендовать на эту должность могут только американские граждане.

Minval.az