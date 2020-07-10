Грузия попросит украинскую сторону дать разъяснения словам бывшего президента страны, главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, который ранее заявил, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии Ираклия Сесиашвили.

Ранее Саакашвили сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что не признает легитимность грузинского правительства. Он также сообщил, что он будет «на передней линии» в ходе парламентских выборов, которые пройдут в Грузии в конце октября.

Он констатировал, что экс-лидер Грузии является представителем украинских властей и публичным человеком Украины. В связи с этим на заявление Саакашвили, в котором он указывает на нелегитимность грузинского правительства, последует ответная реакция.

«Ответ будет спрошен с Украины», — сказал Сесиашвили.

Политик также отметил, что своими «пропагандистскими выступлениями Саакашвили вмешивается во внутренние дела Грузии».

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