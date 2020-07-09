Французская экофеминистка Луиза Раге испекла хлеб по собственному рецепту. Мука, которую использовала Раге, была получена из пшеницы, удобренной женской мочой. Ее феминистка самостоятельно собирала в женских общественных туалетах.

Свой хлеб Раге назвала Златовлаской.

Испечь кулинарное изделие женщина решила после того, как узнала об исследовании французских ученых. Они заявляли, что из пшеницы, которую удобряли собранной уриной, можно выпекать 29 миллионов багетов в день. Утверждалось, что такой способ позволит отказаться от 703 тонн азота, используемого для удобрения злаковых. Информацию распространяет «Корреспондент» со ссылкой на New York Times

Раге заявила, что в моче содержится азот, калий и многие другие минеральные вещества и поэтому ее надо «ценить как золото».

Экофеминистка собирала мочу из нескольких общественных писсуаров для женщин, установленных в Париже. Дизайн для них Раге разработала самостоятельно.

Луиза Раге также поделилась секретом: она избавила хлеб от резкого вкуса, разбавляя ее водой в пропорции 20:1.

Minval.az