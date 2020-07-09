Вице-президент Telegram Илья Перекопский выступил на встрече премьер-министра России Михаила Мишустина с представителями IT-индустрии в Казани.

Он пошутил о том, что Кремниевая долина похожа на татаро-монгольское иго. Это следует из видео, опубликованного Telegram-каналом RIA_Kremplinpool.

«Получается, что раньше в Татарстане была ставка Золотой Орды и все привозили дань в Татарстан. А теперь есть такая ставка где-то в Сан-Франциско около Золотого моста, и все привозят дань туда», — сказал Перекопский. Сравнение, по всей видимости, показалось удачным и Мишустину, и президенту Татарстана Рустаму Минниханову, оба они посмеялись.

Перекопский добавил, что сложившаяся ситуация мешает развитию IT-индустрии во всем мире, «но особенно у нас, потому что вся эта армия талантливой молодежи как раз сконцентрирована где-то в этом регионе».



Ранее создатель Telegram Павел Дуров возмутился тем, что Apple и Google собирают с разработчиков приложений комиссию в размере 30 процентов от прибыли, напоминает «Лента.ру». По его мнению, компании дважды эксплуатируют создателей программ и собирают налог со всего человечества.

Minval.az