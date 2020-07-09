Мишель де Нотрдам, известный также как Нострадамус, живший в 16 веке французский фармацевт и алхимик, оставил после себя много загадочных пророчеств. Исследователи до сих пор спорят, к какому современному событию относятся те или иные его катрены. Что касается России, то считает, что он предсказал появление Петра I, коммунизм, Иосифа Сталина, Вторую мировую войну.

Увидели исследователи в одном из его катренов и возможное предсказание недалекого будущего России. В одном из своих стихов прорицатель может говорить о «золотом веке» России, когда возможно наступит после 2025 года.

Начнется все с того, что в России появится некий «благородный правитель».

«Прочь изгнан ловкий, правит же страною осторожный с сердцем благородным. Народа жизнь меняется повсюду», — говорится в катрене Нострадамуса.

Кроме этого зародится «новая религия» и Россия станет еще и «духовным центром» мира.

Отметим, что академическая наука считает, что в основном Нострадамус описывал события прошлого, а не будущего, но он считал, что события из человеческой истории циклически повторяются.

Minval.az