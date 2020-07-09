В России продолжается законодательная реформа. Вслед за поправками к конституции, предусматривающими, в числе прочего, запрет на отчуждение российской территории, в Уголовный кодекс Российской Федерации предлагается ввести статью предусматривающую лишение свободы на срок до 10 лет за нарушение территориальной целостности России. Точнее, как пояснил Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, а еще сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по поправкам в Конституцию, в соответствующей статье» УК предлагается указать, что «экстремизмом признается нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории». Как уверен депутат, в результате «терминология данного закона будет приведена в соответствие с Конституцией и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности Российской Федерации». Как бы все в соответствии с логикой законотворчества: сначала меняется конституция, затем — законы и кодексы, потом — подзаконные акты, к тому же каждая страна имеет право защищать свои границы и свою территорию.

Другое дело, что в условиях российской конкретики такого рода «законодательные новшества», по мнению многих экспертов, это еще и явный признак, что в Кремле всерьез боятся распада России и повторения судьбы СССР. Тем более что опасность эта далеко не иллюзорная. Можно, конечно, не обращать внимания, когда депутат латвийского Сейма Александр Кирштейнс представляет на обсуждение публики новую карту российских территорий и задает вопрос: «Как вам кажется, через какое время Россия будет разделена таким образом?» Но вот когда в ответ завязывается оживленная дискуссия, где приводятся доводы, как минимум имеющие право на существование — это уже смещает акценты.

Здесь уместно, конечно, с изрядной долей иронии поинтересоваться, сработает ли такая «законодательная защита». И напомнить, к примеру, что в СССР существовали статьи УК, строго наказывавшие и за «антисоветскую агитацию и пропаганду», и за «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй», но это ни в коей мере не спасло «руководящую и направляющую силу» в лице КПСС от политического банкротства, а сам СССР — от распада.

Только вот куда важнее и примечательнее другое. В России собираются таким образом строго наказывать за уважение международного права и признанных мировым сообществом границ.

Напомним: границы России, как бы это помягче, небесспорны. Четыре захваченные в 1945 году у Японии острова: Хабомаи, Итуруп, Кунашир и Шикотан — пример классический. До сих пор нет ни одного подписанного документа, где бы эти острова признавались чьими-то еще, кроме Японии. Москва и Токио ведут долгие переговоры. Уже понятно, что Япония не отступит, что проблему придется решать, что тренды меняются не в пользу Москвы, и есть, наконец, пример острова Даманский, за который воевали, в прямом смысле проливали кровь, но в конце все же отдали Китаю. Но теперь, по новому закону, любой российский дипломат-японист, котлоый просто подготовит справку по островной проблеме и укажет, что с точки зрения закона права Япония, может получить за это до 10 лет. Точно такой же срок светит и дипломатам, которые будут анализировать вопрос с российско-эстонской границей и дерзнут напомнить, что Тартусский договор, подписанный в двадцатые годы, никто не отменял, и согласно этому договору, крепость Ивангород надо бы отдать законным владельцам — то есть Эстонии.

И, наконец, есть такая «точка на карте», как Крым. Напомним: в 2014 году уже новая, путинская Россия оккупировала украинский Крым, провела там фейковый «референдум» и объявила этот полуостров и город Севастополь своими «субъектами федерации». Мировое сообщество, за редким исключением, Крым российским не признает. Более того, есть, пусть и немногочисленная, прослойка российских же граждан, которые предупреждают: несмотря на георгиевские ленточки, фейерверк над Владимирским собором и прочая, и прочая, и прочая, «крымнаш» еще не завершен, и вполне возможно, что Крым все же придется возвращать Украине. Тем более что есть и такие аргументы, как санкции, международная изоляция и даже риск новой войны. Но теперь и за напоминание об этих крымских реалиях тоже светит 10 лет тюрьмы.

Более того, российский Следственный комитет, напомним, не очень утруждает себя изучением географии и юрисдикции. В его послужном списке, к примеру, уголовное дело против литовских судей, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов, которые возбудили уголовные дела, провели расследование и вынесли обвинительные приговоры гражданам России — соучастникам карательной акции советской армии в Вильнюсе в январе 1991 года. И вопрос, ожидать ли теперь, что РФ будет возбуждать уголовные дела против всех политиков, журналистов, экспертов, которые вспомнят, чей Крым, чей Ивангород и чьи острова, стоит того, чтобы его озвучить.

И, наконец, есть и еще одна сторона вопроса. Появление такой статьи в УК РФ при всей «неоднозначности» вопроса с границами — это, прежде всего, ясный сигнал, что прекращает ту же оккупацию Крыма Кремль не намерен. И не исключено, что здесь найдутся желающие «повторить опыт», тем более что Путин уже «выстреливал» заявления, якобы некоторые республики вышли из состава СССР, «прихватив с собой исконно российские земли». О ком именно идет речь, не уточнил, но вопрос, намерена ли Россия и после Крыма отрывать куски территории от соседних стран, уже далеко не теоретический. Как и то, чем это рисование стрелок на карте закончится для самой России —процесс силовой перекройки границ очень часто оборачивается против той страны, которая его начинает.

И да, формулировки конституции и УК в этом случае уже не помогут.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az