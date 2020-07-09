В Грузии ведется работа над планом, чтобы в случае второй и третьей волны нового коронавируса система общественного здравоохранения встретила их подготовленной, заявил глава национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, передает «Грузия онлайн».

Гамкрелидзе коснулся и Единых национальных экзаменов и отметил, что, исходя из экзаменов, не ожидается повышенного риска распространения инфекции.

«На нынешнем этапе мы контролируем эпидемию, но это не дает нам права успокоиться. Уже третий день продолжаются Единые национальные экзамены. Ситуация и там полностью управляемая, я уверен, что не будет никакого повышенного риска распространения инфекции, настолько все этапы рассчитаны. Сейчас мы серьезно работаем над планом для укрепления общественного здравоохранения, чтобы в случае второй и третьей волны поздней осенью мы встретили их подготовленными. Эта многосторонняя подготовка, постоянно проводится переподготовка медперсонала, эпидемиологов, лабораторных работников, расширение тестирования», — сказал Гамкрелидзе.

Minval.az