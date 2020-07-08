Московские театры откроются для зрителей с 1 августа, но смогут принять только 50% зрителей от количества мест в зале. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает «Интерфакс».

«У нас хорошая новость для театралов. В Москве разрешают открыть театры с тем, чтобы в залах собиралось 50% зрителей. И это будет с 1 августа», — сказал Швыдкой на пресс-конференции в среду.

Он выразил надежду на то, что «к сентябрю, эта цифра (количество зрителей в зале) увеличится».

Московские театры были закрыты для посетителей с 16 марта из-за угрозы распространения коронавируса.

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