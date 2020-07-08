Минздрав России одобрил препарат от коронавируса «Коронавир» компании «Р-ФАРМ». Это следует из госреестра лекарственных средств, передает РИА Новости. «Коронавир» изготавливается на основе фавипиравира.

25 июня Минздрав РФ одобрил препарат с торговым названием «Арепливир». Его международное непатентованное или группировочное или химическое название — «Фавипиравир». Препарат изготавливает компания «Промомед» на основе фавипиравира. Ранее такой препарат применяли при лечении эболы.

30 мая Минздрав РФ одобрил первый препарат от коронавируса «Авифавир», его международное непатентованное или группировочное или химическое наименование также звучит как «Фавипиравир», ранее оно тоже применялось при лечении лихорадки Эбола.

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