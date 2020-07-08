Депутат латвийского Сейма Александр Кирштейнс представил на обсуждение публики новую карту российских территорий. Как пишет «Sputnik Латвия», Кирштейнс решил обсудить возможный распад России.

Мечта о разделе земель РФ между ее соседями уже давно волнует Александра Кирштейнса — пару лет назад он заявил в Twitter, что мир в Европе установится только после распада России. На днях он снова вернулся к этой теме и поделился с читателями Twitter картой немецкого географа, на которой Россия разделена между соседними ей странами.

«Как вам кажется, через какое время Россия будет разделена таким образом?» — вопросил Александр Кирштейнс у своих комментаторов. Среди них завязалась оживленная полемика.

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