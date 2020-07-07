Российскую журналистку Ксению Собчак задержали у здания ФСБ России в Москве. На Лубянке она вышла на одиночный пикет в поддержку задержанного сегодня советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Плакатов у Собчак не было, отмечает «Лайф», однако сама она была одета в футболку с надписью «Свободу Ивану Сафронову».

Почти две недели назад Ксения Собчак оказалась замешана в другой истории: журналистка решила снять сюжет про скандально известного монаха Сергия, который отрицал коронавирус и призывал нарушать самоизоляцию, однако на территории монастыря на съёмочную группу напали и разбили камеру.

Minval.az