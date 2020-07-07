Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в Минске ликвидирована проблема COVID-19. В связи с этим он поздравил минчан.

«Я с Натальей Ивановной (председатель Совета Республики Наталья Кочанова — ред) только что переговорил, как ситуация (с распространением коронавируса в Минске) складывается на сегодняшнее утро. Я могу вас поздравить, что мы с этой бедой справились», — заявил Лукашенко на встрече с активом Минска. Президента цитирует госагентство БелТА.

По его словам, «система, которая у нас есть, и та дисциплина и управляемость в здравоохранении помогала нам в таком густонаселенном и открытом городе преодолеть эти проблемы».

При этом Лукашенко отметил, что «Минск в эпидпериод был самым проблемным, потому что население 2 млн, перемещение огромное — учитывая, что мы границы не закрывали, население в квартиры не загоняли».

Президент считает, что «самым главным было не допустить паники». «Мы это с вами преодолели. И дай бог, чтобы дальше потихоньку. Нам надо потихонечку уйти от этой беды и не допустить повторной эпидемии. Это для нас очень важно», — добавил он.

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