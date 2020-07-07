Советник главы «Роскосмоса», бывший журналист Иван Сафронов задержан в Москве по обвинению в госизмене. Его задержали сотрудники ФСБ, сообщает «Эхо Москвы».

⚡️Советника главы «Роскосмоса» только что задержали в Москве. Возможно, речь идёт о статье «Государственная измена» pic.twitter.com/MXHdj0aPta — lifenews_ru (@lifenews_ru) July 7, 2020

30-летний Иван Сафронов — бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей». Во время работы в СМИ он освещал деятельность оборонно-промышленного комплекса, космическую промышленность, а также военное и военно-техническое сотрудничество.

В мае Сафронов стал советником гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по информационной политике. На этой должности, как сообщалось, он должен был заняться информационной политикой в «Роскосмосе» и на предприятиях, входящих в госкорпорацию, а также курировать ряд специальных программ.

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