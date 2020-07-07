Вероятным ответом России на удар Украины по Крыму станет уничтожение украинских военных баз и штабов.

«Львовская база и другие будут полностью уничтожены», — заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, после распада СССР украинская сторона обладала огромным военным потенциалом. «Но все это было распродано и разворовано. На сегодняшний день армия Украины не имеет таких возможностей, как в советский период», — цитирует эксперта издание «Вечерняя Москва».

Также Кнутов признал, что за последнее время украинская армия под влиянием США и НАТО претерпела существенные изменения.

В июле командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа пообещал, что украинский флот вернется в Севастополь.

В том же месяце Вооруженные силы Украины провели масштабнейшие за последние годы военные учения, в которых были задействованы новейшие образцы оружия, в том числе полученные от западных партнеров.

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